Manchester United - Newcastle United Maçının Muhtemel 11’i! Manchester United İlk 11! Newcastle United İlk 11! Manchester United vs Newcastle United Maçı Hangi Kanalda?

Premier Lig’in 18. haftasında Manchester United, Old Trafford’da Newcastle United’ı konuk ediyor. Ruben Amorim ve Eddie Howe’un taktik savaşına sahne olacak dev maçın muhtemel 11’leri ve yayın bilgileri haberimizde.

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Manchester United - Newcastle United maçı bu akşam Old Trafford'da sahne alacak. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevu öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşti. Manchester United 26 puanla ligin 7. sırasında yer alırken, konuk ekip Newcastle United 23 puanla 11. sırada takibini sürdürüyor.

Ne Zaman

Mücadele, 26 Aralık 2025 Cuma günü (bu akşam) saat 23:00'te başlayacaktır.

Hangi Kanal

Bu dev Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir. Ayrıca alternatif olarak Idman Azerbaycan kanalından da takip edilebilecektir.

Hakem

Zorlu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Yer

Mücadele, Manchester United'ın efsanevi stadyumu Old Trafford'da oynanacak.

Muhtemel İlk 11'ler

Her iki takımın mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı dizilişler şu şekildedir:

-Manchester United Muhtemel 11'i: (3-4-2-1 Dizilişi)

Kaleci: S. Lammens

Savunma: L. Martinez (K), A. Heaven, Diogo Dalot

Orta Saha: Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro, P. Dorgu

Hücum Arkası: Mason Mount, Matheus Cunha

Forvet: Benjamin Šeško

-Newcastle United Muhtemel 11'i: (4-3-3 Dizilişi)

Kaleci: Aaron Ramsdale

Savunma: Lewis Hall, Fabian Schär, Malick Thiaw, Lewis Miley

Orta Saha: Jacob Ramsey, Bruno Guimarães (K), Sandro Tonali

Hücum: Anthony Gordon, Nick Woltemade, Jacob Murphy

Kaynak: Haber Merkezi