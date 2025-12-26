Manchester United - Newcastle United Maçının Muhtemel 11’i! Manchester United İlk 11! Newcastle United İlk 11! Manchester United vs Newcastle United Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Manchester United - Newcastle United maçı bu akşam Old Trafford'da sahne alacak. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevu öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşti. Manchester United 26 puanla ligin 7. sırasında yer alırken, konuk ekip Newcastle United 23 puanla 11. sırada takibini sürdürüyor.
Ne Zaman
Mücadele, 26 Aralık 2025 Cuma günü (bu akşam) saat 23:00'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu dev Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir. Ayrıca alternatif olarak Idman Azerbaycan kanalından da takip edilebilecektir.
Hakem
Zorlu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
Yer
Mücadele, Manchester United'ın efsanevi stadyumu Old Trafford'da oynanacak.
Muhtemel İlk 11'ler
Her iki takımın mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı dizilişler şu şekildedir:
-Manchester United Muhtemel 11'i: (3-4-2-1 Dizilişi)
Kaleci: S. Lammens
Savunma: L. Martinez (K), A. Heaven, Diogo Dalot
Orta Saha: Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro, P. Dorgu
Hücum Arkası: Mason Mount, Matheus Cunha
Forvet: Benjamin Šeško
-Newcastle United Muhtemel 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Aaron Ramsdale
Savunma: Lewis Hall, Fabian Schär, Malick Thiaw, Lewis Miley
Orta Saha: Jacob Ramsey, Bruno Guimarães (K), Sandro Tonali
Hücum: Anthony Gordon, Nick Woltemade, Jacob Murphy
Kaynak: Haber Merkezi