Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde oturan Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbarla gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, kurtarılamadı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası kaçan Cihan Doğruyol, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalanarak sorguya alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol'un, ilk ifadesinde; ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde cinayetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Diğer yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Gökhan Doğruyol'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökhan Doğruyol, cuma namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”