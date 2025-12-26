Konya’da çekilen görüntülere tepki yağdı! Ölene kadar kovaladı
- Güncelleme Tarihi:
Konyalı bir genç tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti!
Arazide otomobille kovaladı!
Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide gördüğü kurdu otomobille kovalayan genç o anları telefonla kayda aldı. Çölü andıran arazi yapısıyla bilinen Karapınar'ın düzlüklerinde can havli ile kaçan kurt bir türlü izini kaybettiremedi.
Paylaştığı fotoğraf olay oldu!
Takip videosunu sosyal medyada paylaşan gence ilginç tepkiler geldi. Kimi tüfekle kurdu neden vurmadığını sordu, kimi yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Takibin sonucunu soranlara öldürülmüş kurt fotoğrafı atan gence tepki gösterenlerin sayısı arttı.
Domuzlar geliyor!
Konya'da son yıllarda yaban domuzu popülasyonunda aşırı artış var. Domuzları avlayabilen hayvanların azalmasını istemeyen çiftçiler kurtların öldürülmemesi taraftarı ancak hayvancılıkla uğraşanlar tam aksini düşünüyor. Kış mevsiminde yiyecek bulamayan kurtlar sık sık yerleşim yerlerine inerek ağıllara ve sürülere saldırıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
RA
Ramazan Acar
16 saat önce
O kurdu öldür, sonra mısırı domuz mahvetti diye ağla. Cehalet bu kadar olur.
Cevapla
Begen (3)
Begenme (0)
H
Halil
9 saat önce
Vallahi billahi bunun acısını çekeceksiniz. Yerdekine merhamet etmeyen Allah tan merhamet beklemesin. Doğanın kanunlarına karşı gelerek çok büyük azap göreceksiniz. Onlar bizim değil, biz onların yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz. Umarım bunu yapan gün yüzü göremez. Hiç bir şeyin hayrını göremez. Allah ın laneti üzerine olsun.
Cevapla
Begen (0)
Begenme (1)
K
Kerim
1 saat önce
Yasaklanan 5 hayvandan başkasını ÖLDÜREMEZSİN tabi sende bu 5 in içinde olduğun belli
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”