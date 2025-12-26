GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 26 Aralık 2025

Konya'da bugün vefat edenler 26 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Aralık 2025 Cuma günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

LATİFE DEMİR

SIZMA
26-08-1936

ARAPLAR MEZARLIĞI

KADİR İBRAHİM SOĞUKPINAR

SARAY
10-06-1939

YAZIR MEZARLIĞI

CELAL TEMEL

KARABAĞ
01-01-1962

ARAPLAR MEZARLIĞI

HÜSEYİN AKGÜL

ÇAT
28-07-1947

BEDİR MEZARLIĞI

CENGİZ YILDIRIM

BÖĞRÜDELİK
16-03-1940

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ BOSTANCI

ZENGİCEK
13-10-1948

YEDİLER MEZARLIĞI

GÜLTEN BÜYÜKÇEŞMECİ

KONYA
01-04-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİR ALİ ERDEM

SELÇUKLU
20-04-1930

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA TAVUKCUGİL

KONYA
08-01-1951

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

HÜSEYİN KARA

BARDAS
05-02-1960

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

PAMUK CEBECİ

DEVELİ
08-10-1940

BEDİR MEZARLIĞI

MEHMET GÜNGÖR

KONYA
02-01-1942

YAKA MERAM MEZARLIĞI

MEHMET KORKMAZ

ULUKIŞLA
04-09-1967

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASİBE KÜTÜK

MANAVUS
20-10-1954

TEKKE MEZARLIĞI

GÖKÇE ESEN

SELÇUKLU
24-12-2025

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEHMET VANLI

TUTLUPANIR
26-09-1933

HOCACİHAN MEZARLIĞI

VESİLE YURDAIŞIK

KARAKAYA
22-11-1952

YEDİLER MEZARLIĞI

BEBEK EL ABDULLAH


26-12-2025

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

NİGAR KILIÇ

ELEŞKİRT
22-05-1933

TEM MEZARLIĞI

FERİŞTAH İLHAN

KARAPINAR
14-02-1935

ELMACI MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

