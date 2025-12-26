Konya’da bugün vefat edenler 26 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
LATİFE DEMİR
|
SIZMA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
KADİR İBRAHİM SOĞUKPINAR
|
SARAY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
CELAL TEMEL
|
KARABAĞ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN AKGÜL
|
ÇAT
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
CENGİZ YILDIRIM
|
BÖĞRÜDELİK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALİ BOSTANCI
|
ZENGİCEK
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
GÜLTEN BÜYÜKÇEŞMECİ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
EMİR ALİ ERDEM
|
SELÇUKLU
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUSTAFA TAVUKCUGİL
|
KONYA
|
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN KARA
|
BARDAS
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
PAMUK CEBECİ
|
DEVELİ
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
MEHMET GÜNGÖR
|
KONYA
|
YAKA MERAM MEZARLIĞI
|
MEHMET KORKMAZ
|
ULUKIŞLA
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
HASİBE KÜTÜK
|
MANAVUS
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
GÖKÇE ESEN
|
SELÇUKLU
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
MEHMET VANLI
|
TUTLUPANIR
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
VESİLE YURDAIŞIK
|
KARAKAYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
BEBEK EL ABDULLAH
|
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
NİGAR KILIÇ
|
ELEŞKİRT
|
TEM MEZARLIĞI
|
FERİŞTAH İLHAN
|
KARAPINAR
|
ELMACI MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96