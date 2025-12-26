Başkan Pekyatırmacı Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlarla bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Regaip Kandili dolayısıyla Selçuklu Merkez Camii’nde düzenlenen Regaip Kandili programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Namaz sonrası vatandaşların kandilini tebrik eden Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

"Regaip Kandili'nin maneviyatını hemşehrilerimizle birlikte yaşadık"

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, bu müstesna gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak;

"Selçuklu Belediyesi olarak kandil buluşmalarımızı da özenle sürdürüyoruz. Bu güzel günün idrakını kavramak ve maneviyatını daha çok hissetmek için bugün de Selçuklu Merkez Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katıldık. Regaip Kandili; gönüllerimizin arınmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan müstesna bir gecedir. Bu geceyi vatandaşlarımızla hasbihal ederek geçirmenin mutluluğu ve maneviyatı bizim için çok kıymetli. Bu vesilesiyle Selçuklu Merkez Camimizde tüm hemşehrilerimizle birlikte dua ettik ve edilen güzel dualara amin dedik. Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine sağlık, barış ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu