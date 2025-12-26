Futbolda Bahis Soruşturması! Konyalı o isim de gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyonlarda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında futbolcuların yanı sıra yöneticiler ve farklı meslek gruplarından isimler de yer aldı.
GÖZALTINA ALINAN FUTBOLCULAR VE DİĞER ŞÜPHELİLER
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Konyaspor Akademisi'nde yetişen ve 1922 Konyaspor'da da forma giyen Hüseyin Aybars Tüfekci de bulunuyor. Son olarak 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 forması giyen 26 yaşındaki stoper, daha önce bahis nedeniyle 6 ay men cezası almıştı. Tüfekci, geçen sezonun ilk yarısını İskenderun, ikinci yarısını ise Ergene Velimeşe takımında geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı:
Futbolcular:
Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci
Diğer Şüpheliler:
İş insanı Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yönetici asistanı Ecem Alkaş, Esat Bilayak, şirket ortağı Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, memur Hakan Çakır, büro işçisi Serhat Ölmez, şirket ortağı Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, prodüksiyon müdür yardımcısı Burcu Kurt.
Hüseyin Aybars Tüfekci kimdir?
Hüseyin Aybars Tüfekci, 17 Ocak 2000 tarihinde Meram'da doğmuş Türk futbolcudur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Tüfekci, TFF'ye kayıtlı lisanslı bir oyuncudur. Profesyonel kariyerini Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü bünyesinde sürdürmektedir.
(Meltem Aslan)