Konya’nın tarihi camisinde son cuma namazı kılındı: İbadete kapatılıyor

Konya'nın simge yapılarından biri olan ve klasik Osmanlı mimarisinin en nadide örnekleri arasında yer alan Tarihi Sultan Selim Camii, restorasyon çalışmaları kapsamında ibadete kapatılıyor. Mevlana Meydanı'nda bulunan camide, restorasyon öncesi son cuma namazı kılındı.

SON CUMA NAMAZI KILINDI

Yeniden restorasyon sürecine girecek olan tarihi camide cemaat, cuma namazında son kez bir araya geldi.

İBADETE KAPATILIYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre Sultan Selim Camii, 26 Aralık Cuma günü yatsı namazının ardından tamamen ibadete kapatılacak. Çalışmalar süresince camide namaz kılınamayacak.

DEPREM SONRASI HASAR TESPİT EDİLDİ

2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından yapılan teknik incelemelerde, caminin bazı bölümlerinde çatlaklar ve yapısal hasarlar tespit edildi. Daha önce 2014–2017 yılları arasında kapsamlı bir restorasyon geçiren yapının, mevcut durumunun korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yeniden restorasyona alınmasına karar verildi.

RESTORASYON 2 YIL SÜRECEK

Yetkililer, Sultan Selim Camii'nde yürütülecek restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürmesinin planlandığını açıkladı. Bu süreçte tarihi yapı ibadete kapalı olacak ve çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden ziyaretçilere ve cemaate açılacak.

SULTAN SELİM CAMİİ HAKKINDA

Mevlâna Müzesi'nin hemen yanında yer alan Sultan Selim Camii'nin yapımına, II. Sultan Selim'in Konya Valiliği döneminde 1558 yılında başlandı ve 1567 yılında tamamlandı. Klasik Osmanlı mimarisinin Konya'daki en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen cami, plan itibarıyla İstanbul'daki Fatih Camii'ne benziyor.

Merkezi kubbe ile örtülü olan yapı, tek yönden yarım kubbe ile genişletilmiş olup yedi kubbeli son cemaat mahalli ve iki minaresi bulunuyor. Caminin iç mekânı ise göz alıcı kalem işi süslemeleriyle dikkat çekiyor.

(Cumali Özer)