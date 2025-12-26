Konyaspor ile Trabzonspor masada: Arif Boşluk tamam, Umut Nayir kritik

Konyaspor ile Trabzonspor arasında transfer trafiği hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, sol bek Arif Boşluk'u kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Trabzonspor cephesinin ise Umut Nayir'e ilgisi dikkat çekiyor.
ARİF BOŞLUK TRANSFERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM
Konyaspor yönetimi, Trabzonspor forması giyen genç sol bek Arif Boşluk için kiralama formülü üzerinde duruyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, Arif Boşluk'un kiralık transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Teknik heyetin de bu transfere olumlu baktığı ifade ediliyor.
UMUT NAYİR KRİTİK NOKTADA
Öte yandan Konyaspor cephesinde Umut Nayir konusunda ciddi bir hassasiyet söz konusu. Trabzonspor'un tecrübeli golcüyü transfer listesine aldığı belirtilirken, yeşil-beyazlılar bu ihtimale temkinli yaklaşıyor. Bunun en önemli nedeni ise Blaz Kramer'in yaşadığı sakatlık. Kramer'in sahalara nasıl bir formda döneceğinin belirsizliği, Konyaspor'un Umut Nayir'i kaybetmek istememesine yol açıyor.
Konyaspor yönetimi, hücum hattında oluşabilecek riski göz önünde bulundurarak Umut Nayir konusunda geri adım atmaya sıcak bakmıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.