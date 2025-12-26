GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor ile Trabzonspor masada: Arif Boşluk tamam, Umut Nayir kritik

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor ile Trabzonspor arasında transfer trafiği hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, sol bek Arif Boşluk'u kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Trabzonspor cephesinin ise Umut Nayir'e ilgisi dikkat çekiyor.

ARİF BOŞLUK TRANSFERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM

Konyaspor yönetimi, Trabzonspor forması giyen genç sol bek Arif Boşluk için kiralama formülü üzerinde duruyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, Arif Boşluk'un kiralık transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Teknik heyetin de bu transfere olumlu baktığı ifade ediliyor.

UMUT NAYİR KRİTİK NOKTADA

Öte yandan Konyaspor cephesinde Umut Nayir konusunda ciddi bir hassasiyet söz konusu. Trabzonspor'un tecrübeli golcüyü transfer listesine aldığı belirtilirken, yeşil-beyazlılar bu ihtimale temkinli yaklaşıyor. Bunun en önemli nedeni ise Blaz Kramer'in yaşadığı sakatlık. Kramer'in sahalara nasıl bir formda döneceğinin belirsizliği, Konyaspor'un Umut Nayir'i kaybetmek istememesine yol açıyor.

Konyaspor yönetimi, hücum hattında oluşabilecek riski göz önünde bulundurarak Umut Nayir konusunda geri adım atmaya sıcak bakmıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

