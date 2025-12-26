GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor dört koldan transfere sarıldı! Sol beke döndü

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor dört koldan transfere sarıldı! Sol beke döndü

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Konyaspor, dört koldan transfere sarıldı.

Konyasporlu kurmaylar transfer edilecek mevkilere sol beki de ekledi. Anadolu Kartalı Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki sol bek Arif Boşluk'u transfer listesine ekledi. Oyuncunun durumunu soran yeşil-beyazlı kurmaylar; herhangi bir resmi teklifte bulunmadı. 

Arif Boşluk kimdir?

6 Haziran 2003 yılında Trabzon'da doğan Arif Boşluk, futbola Araklıspor'da başladı. 2018 yılında Trabzonspor'un altyapısına transfer olan Boşluk, 2020 yılında ise bordo-mavili ekiple profesyonel oldu. Arif Boşluk'un Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

(Hasan Yıldırım)

 

