NEÜ’den tarımda su verimliliğini artıracak iklim değişikliğine dayanıklı akıllı sulama projesi
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) kapsamında yürütülen Avrupa Birliği–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı çerçevesinde desteklenen Ereğli İklim Değişikliğine Dayanıklı Akıllı Sulama Merkezi Projesinin 739 bin Euro değerindeki destek sözleşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.
Yürütücülüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin üstlendiği, Karatay Belediyesi'nin ise paydaş olarak yer aldığı projenin imza törenine; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Bakanlık AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Program Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer ile proje yürütücüsü NEÜ Ereğli Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç katıldı.
Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç'ın yürütücülüğünde hayata geçirilecek proje kapsamında, Ereğli ve Konya tarımında su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama uygulamaları ile yenilikçi dijital çözümler uygulanacak ve test edilecek. Bu sayede iklim değişikliğine uyum ve direnç kapasitesinin artırılması hedeflenecek.
Proje çerçevesinde Ereğli'de kurulacak Akıllı Sulama Merkezi ile Karatay Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek saha uygulamalarından elde edilecek iyi uygulama örneklerinin, ulusal ölçekte yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
