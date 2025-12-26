GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Konya Aksaray Arası Kaç Km? 2025 Yol ve Saat Bilgisi

- Güncelleme Tarihi:

Konya Aksaray Arası Kaç Km? 2025 Yol ve Saat Bilgisi
Konya Aksaray arası kaç km ve kaç saat sürer? İşte Özel araç ve otobüsle güncel ulaşım süreleri, yol güzergahı ve seyahat detayları....

İç Anadolu Bölgesi'nin iki önemli ticaret ve kültür merkezi olan Konya ve Aksaray arasındaki ulaşım, her gün binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle iş gezileri, akraba ziyaretleri veya turistik amaçlı seyahat edecek olanlar, yola çıkmadan önce mesafe ve süre hesaplaması yapıyor. Peki, Konya Aksaray arası kaç km ve bu yolculuk ne kadar sürüyor?

Konya Aksaray Arası Kaç KM?

Konya ile Aksaray arasındaki kara yolu mesafesi, tercih edilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterse de ortalama 148 kilometre olarak ölçülmektedir. İki şehir arasındaki ulaşım büyük oranda D300 karayolu üzerinden kesintisiz bir şekilde sağlanmaktadır. Yolun büyük bir kısmının bölünmüş yol (duble yol) olması, sürücülere konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı tanımaktadır.

Konya Aksaray Arası Arabayla Kaç Saat Sürer?

Özel aracıyla seyahat edecek olan sürücüler için zamanlama, hız sınırlarına ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Konya Aksaray yol tarifi izlendiğinde ortalama süreler şu şekildedir:

Normal Hava ve Yol Koşullarında: 1 saat 50 dakika ile 2 saat arası.

Yoğun Trafik Saatlerinde: 2 saat 10 dakika civarı.

İdeal Sürüş Koşullarında: Yaklaşık 1 saat 45 dakika.

Özellikle kış aylarında İç Anadolu'daki yoğun sis ve buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması ve seyahat sürelerini buna göre planlaması önerilmektedir.

Otobüsle Konya Aksaray Yolculuğu Kaç Saat?

Şehirler arası otobüs terminalinden kalkan seferlerle Aksaray'a gitmek isteyen yolcular için süre bir miktar daha uzayabilmektedir. Konya Otogarı kalkışlı seferlerde yolculuk süresi; firmanın mola verme durumu ve güzergah üzerindeki yolcu indirme-bindirme noktalarına göre 2 saat 15 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında değişmektedir.

Yol Boyunca Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konya'dan çıkıp Aksaray istikametine doğru ilerlerken sürücülerin karşılaşabileceği önemli noktalar şunlardır:

Konya-Aksaray Yolu (D300): Yolun büyük bir kısmı düz ve geniş bir ovada ilerlediği için dikkat dağınıklığına karşı tedbirli olunmalıdır.

Radar ve Denetimler: Güzergah üzerinde yer alan hız denetim noktalarına ve trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.

Dinlenme Tesisleri: Yol üzerinde mola verebileceğiniz çeşitli yöresel lezzetlerin sunulduğu dinlenme tesisleri mevcuttur.

