Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun yeni yönetimi belli oldu

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun yeni yönetimi belli oldu
Konya STK Platformu 2025 Olağan Genel Kurulu’nda Adem Ceylan yeniden başkan seçildi. Şehrin yönetim zirvesinin katıldığı genel kurulda Konya’nın yeni STK yönetim kadrosu belli oldu.

Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul, birlik, istişare ve sorumluluk vurgusuyla dikkat çekti.



Genel kurula; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, önceki dönem başkanları ve STK temsilcileri katıldı.



Konuşmaların ardından platformun geçmiş dönem çalışmalarını ve hedeflerini içeren tanıtım filmi katılımcılara izletildi. Eski başkanlardan Muhsin Görgülügil, platformun resmî kimliğe kavuştuğunu hatırlatarak sivil toplumda birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi.



2025 Olağan Genel Kurulu,divan teşekkülü ile devam etti. 



Faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Adem Ceylan tek liste olarak girdiği seçimde tüm katılımcıların oyunu alarak yeniden başkan seçildi.



İŞTE PLATFORMUN YENİ YÖNETİM LİSTESİ 

Adem CEYLAN – İnsan ve Medeniyet Hareketi

Abdullah ÇAY – Ribat Eğitim Vakfı (RİEV)

Abdurrahim ARSLAN – Enderun Eğitim Vakfı (EEV)

Abdullah ŞAFAK – Mehir Vakfı

Adem TÜRKUÇAR – Kayasu Derneği

Adnan HAYDAROĞLU – Hayrat İnsani Yardım Derneği

Ayşegül ÇARMAN – Kadem

Ahmet ÇETİNKAYA – Hayra İlk Adım

Ahmet ÖZER – Anadolu Medya Gurup Vakfı (ANMEG)

Bekir TANOĞLU – Güldalı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Celal ÖDEMİŞ – Konya Peygamber Sevdalıları Platformu

Gürsoy BİLGİN – İnsan Hakları ve Özgürlükler Derneği (İHÖD)

Hamide BALOĞLU – Adem Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Hasan YAŞAR – İlim Yayma Cemiyeti

Hilal ŞIK – Gönülbağı Kız Çocuklarını Koruma Derneği

Hüseyin KEÇECİ – Hak-İş İl Temsilciliği

İdris BİLGİ – Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı (FKEV)

Levent BABACAN – Hukuki Araştırmalar Derneği (HU-DER)

Mahir YEŞİLYURT – Semerkant Vakfı

Mehmet KARAKOCA – Konevîder

Mustafa SELEK – İslami Değerleri Tanıtma Vakfı

Mustafa VAROL – Hayra Hizmet Vakfı (HHV)

Muhammet İkbal ŞENOL – İki Doğu İki Batı Derneği

Osman DERİN – Komüt

Ramazan Talha TUNCEL – MTTB

Sami YILDIZ – Mahmud Sami Ramazanoğlu Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (MSREKD)

Tekin ARIKAN – Anadolu Gençlik Derneği (AGD)

Yusuf DEMİREL – SAFA VAKFI

Zekeriya MIZIRAK – Dost Eli Derneği

Ziya ERCAN – Meram Kültür ve Hizmet Vakfı (MER-VA)

Genel Kurul, yeniden başkan seçilen Adem Ceylan'ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

