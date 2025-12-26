Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun yeni yönetimi belli oldu

Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul, birlik, istişare ve sorumluluk vurgusuyla dikkat çekti.
Genel kurula; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, önceki dönem başkanları ve STK temsilcileri katıldı.
Konuşmaların ardından platformun geçmiş dönem çalışmalarını ve hedeflerini içeren tanıtım filmi katılımcılara izletildi. Eski başkanlardan Muhsin Görgülügil, platformun resmî kimliğe kavuştuğunu hatırlatarak sivil toplumda birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi.
2025 Olağan Genel Kurulu,divan teşekkülü ile devam etti.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Adem Ceylan tek liste olarak girdiği seçimde tüm katılımcıların oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
İŞTE PLATFORMUN YENİ YÖNETİM LİSTESİ
Adem CEYLAN – İnsan ve Medeniyet Hareketi
Abdullah ÇAY – Ribat Eğitim Vakfı (RİEV)
Abdurrahim ARSLAN – Enderun Eğitim Vakfı (EEV)
Abdullah ŞAFAK – Mehir Vakfı
Adem TÜRKUÇAR – Kayasu Derneği
Adnan HAYDAROĞLU – Hayrat İnsani Yardım Derneği
Ayşegül ÇARMAN – Kadem
Ahmet ÇETİNKAYA – Hayra İlk Adım
Ahmet ÖZER – Anadolu Medya Gurup Vakfı (ANMEG)
Bekir TANOĞLU – Güldalı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Celal ÖDEMİŞ – Konya Peygamber Sevdalıları Platformu
Gürsoy BİLGİN – İnsan Hakları ve Özgürlükler Derneği (İHÖD)
Hamide BALOĞLU – Adem Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Hasan YAŞAR – İlim Yayma Cemiyeti
Hilal ŞIK – Gönülbağı Kız Çocuklarını Koruma Derneği
Hüseyin KEÇECİ – Hak-İş İl Temsilciliği
İdris BİLGİ – Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı (FKEV)
Levent BABACAN – Hukuki Araştırmalar Derneği (HU-DER)
Mahir YEŞİLYURT – Semerkant Vakfı
Mehmet KARAKOCA – Konevîder
Mustafa SELEK – İslami Değerleri Tanıtma Vakfı
Mustafa VAROL – Hayra Hizmet Vakfı (HHV)
Muhammet İkbal ŞENOL – İki Doğu İki Batı Derneği
Osman DERİN – Komüt
Ramazan Talha TUNCEL – MTTB
Sami YILDIZ – Mahmud Sami Ramazanoğlu Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (MSREKD)
Tekin ARIKAN – Anadolu Gençlik Derneği (AGD)
Yusuf DEMİREL – SAFA VAKFI
Zekeriya MIZIRAK – Dost Eli Derneği
Ziya ERCAN – Meram Kültür ve Hizmet Vakfı (MER-VA)
Genel Kurul, yeniden başkan seçilen Adem Ceylan'ın teşekkür konuşması ile sona erdi.
Kaynak: Haber Merkezi