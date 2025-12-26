TFF’den karar: Ali Palabıyık ve 8 hakem PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı resmi açıklamayla futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir disiplin sevki duyurdu. Başta uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan Ali Palabıyık olmak üzere, toplamda 9 hakem, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Disiplin Sevkinin Nedeni: 57. Madde Nedir?
TFF tarafından yapılan açıklamada, hakemlerin sevk gerekçesi olarak Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi işaret edildi. Bu madde genellikle "Futbol müsabakalarının sonucunu etkileme", "Bahis" veya "Etik dışı davranışlar" gibi ciddi ihlalleri kapsayan durumlarda devreye girmektedir. Sevklerin "tedbirli" olarak yapılması, ilgili isimlerin bu süreç tamamlanana kadar futbolla ilgili herhangi bir faaliyette bulunamayacağı anlamına geliyor.
PFDK'ya Sevk Edilen Hakemlerin Tam Listesi
Disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında eski Süper Lig hakemlerinden klasman yardımcı hakemlerine kadar geniş bir liste bulunuyor:
-Eski Süper Lig ve Klasman Hakemleri
Ali Palabıyık (Eski Süper Lig Hakemi)
Alper Oran (Klasman Hakemi)
Erhan Kutlu (Klasman Hakemi)
-Klasman Yardımcı ve İl Hakemleri
Ali Tuna (Klasman Yardımcı Hakemi)
Berkay Daban (Klasman Yardımcı Hakemi)
Halit Karacabay (Klasman Yardımcı Hakemi)
Okan Akbal (Klasman Yardımcı Hakemi)
Sedat Etik (Klasman Yardımcı Hakemi)
Yusuf Bozdoğan (İl Hakemi)
