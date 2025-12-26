Burhanettin Duran: İsrail’in Somaliland kararı uluslararası hukukun ihlali niteliğinde
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail’in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir.“ açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama yaptı.
İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklamasının, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde olduğunu kaydeden Duran, "Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir." ifadelerine yer verdi.
Duran, uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inandığını belirterek, Türkiye'nin, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
