Cuma Akşamı (26 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

26 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)​", "Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)", " Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Cuma Akşamı Dizileri (26 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) ATV Bebek Firarda (Sinema) Show TV Kızılcık Şerbeti ( Yeni Bölüm ) NOW TV Sahtekarlar ( Yeni Bölüm ) Star TV Mavi Boncuk (Sinema) Kanal D Arka Sokaklar ( Yeni Bölüm )

TRT 1 Yayın Akışı (26 Aralık 2025)

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, maç bu akşam yayınlanacaktır:

Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:40 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 20:00 Taşacak Bu Deniz 00:15 Gönül Dağı

