GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,95
EURO
50,49
STERLİN
58,12
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
YAŞAM Haberleri

Merserize kelimesinin kökeni nereden gelmektedir?

Merserize kelimesinin kökeni nereden gelmektedir?

Merserize Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir?

Tekstil sektöründe sıkça kullanılan "merserize” kelimesi, özellikle pamuklu kumaşların parlaklık ve dayanıklılığını artıran bir işlemi ifade eder. Günlük dilde ürün etiketlerinde ve teknik açıklamalarda yer alan bu terimin kökeni ise merak konusu olmaktadır.

Merserize Kelimesinin Kökeni

"Merserize” kelimesi, 19. yüzyılda yaşayan İngiliz kimyager John Mercer'ın soyadından türemiştir. Mercer, 1844 yılında pamuk liflerini kostik soda (sodyum hidroksit) ile işleyerek liflerin daha parlak, daha dayanıklı ve boyayı daha iyi tutar hale geldiğini keşfetmiştir. Bu işlem zamanla onun adıyla anılmaya başlanmış ve İngilizcede "mercerization” olarak literatüre girmiştir.

Türkçeye Geçiş Süreci

"Mercerization” terimi, Türkçeye "merserizasyon” ve günlük kullanımda daha yaygın haliyle "merserize” şeklinde geçmiştir. Bugün tekstil sektöründe, pamuk ipliği ya da kumaşın bu özel işlemden geçtiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

Günümüzde Kullanım Alanı

Günümüzde "merserize” kelimesi, özellikle iplik ve kumaş etiketlerinde kalite göstergesi olarak yer alır. Merserize edilmiş pamuk; daha parlak, daha pürüzsüz ve daha uzun ömürlü olmasıyla bilinir. Bu nedenle kelime, hem teknik bir terim hem de tüketici açısından ayırt edici bir ifade haline gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER