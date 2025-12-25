Onculayın ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez kelime oyunları ve Türkçe bilgi gerektiren dikkat çekici bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Yazılışı yabancı bir kelimeyi andıran ifadenin gerçek anlamı merak uyandırdı.

Onculayın ne demektir?

A) on kişi

B) onun gibi

C) bir deste

D) temmuzun onu

Doğru cevap: B) onun gib

Kaynak: Haber Merkezi