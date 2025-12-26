Konya STK Platformu’nda Adem Ceylan güven tazeledi: 2025 Genel Kurulu yapıldı

Konya STK Platformu 2025 Olağan Genel Kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Adem Ceylan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun 2025 Olağan Genel Kurulu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımı ile yapılan genel kurul, birlik, istişare ve sorumluluk vurgusuyla dikkat çekti.







Genel kurula; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, önceki dönem başkanları ile STK temsilcileri katıldı.







Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, toplantının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bizim için güzel bir gün. Sahip olduğumuz medeniyetin kodlarına uygun bir yapı oluşturmak büyük önem taşıyor. Bu şehir Darülmülk'tür. Göreve geldiğimiz günden sonra deprem ve Gazze meseleleriyle karşı karşıya kaldık. Değerlerimize yakışır bir yönetim anlayışıyla çalışmaya gayret ettik. Yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.







Konuşmanın ardından platformun geçmiş dönem çalışmalarını ve hedeflerini içeren tanıtım filmi katılımcılara izletildi.







Eski başkanlardan Muhsin Görgülügil ise konuşmasında, başkanlığı döneminde platformun resmî kimliğe kavuştuğunu hatırlatarak, sivil toplumda birlik ve beraberliğin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.







Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genel kurula protokol nezdinde gösterilen yoğun katılımın yapılan çalışmanın doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, "Burası yaklaşık 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Konya, sivil toplumuyla güçlüdür. Yarın Hatay'da olacağız. Hatay'da STK'larımızla birlikte güzel işler yaptık. Yeniden ayağa kaldırdığımız Habib-i Neccar Camii'ni hizmete açacağız. Gazze konusunda da Konya olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.







Altay, konuşmasında gençlik meselesine ayrı bir parantez açarak, "Asıl meselemiz çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak. Gençlerin önünde çok ciddi tehditler var. LGBT meselesi küresel bir sorun, uyuşturucu ise çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Sizlerden ricam, bu gençlik meselelerini öncelemenizdir. Mevzuat çerçevesinde her türlü projeye destek vermeye hazırız. Düşman uyumuyor. Biz iktidarız, muktediriz; bu da sorumluluğumuzu artırıyor. Belediye olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya'nın köklü bir medeniyetin mirasçısı olduğuna dikkat çekerek, "Selçuklu'nun başkenti Konya, bu büyük medeniyetin varisidir. Konya'daki sivil toplum kuruluşları hem içeride hem dışarıda yaşanan hadiselere karşı en hassas tepkiyi göstermektedir. Konya güzel işlere imza atmaktadır. Bu güzelliklere katkı sunan tüm STK'ları tebrik ediyor, olağan genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.







2025 Olağan Genel Kurulu,divan teşekkürü ile devam etti. Faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Adem Ceylan tek liste olarak girdiği seçimde tüm katılımcıların oyunu alarak yeniden başkan seçildi.







Genel Kurul, yeniden başkan seçilen Adem Ceylan'ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi