Sürücülerin dikkatine! Konya’da o yol 15 gün süreyle trafiğe kapatılıyor

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın en yoğun olduğu noktalardan Marangozlar Köprüsü’ndeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Devam eden proje kapsamında kritik bir bağlantı yolu, Pazar günü itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Marangozlar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi.



AKOM'un açıklamasına göre, Ankara Yolu tarafından gelip 1. Organize istikametine giden kol, 28 Aralık Pazar günü saat 00.00 itibarıyla 15 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.



Çalışma Süresi: 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026



Çalışmaların kapanış tarihi 28 Aralık 2025 saat 00.00, açılış tarihi ise 11 Ocak 2026 saat 23.00 olarak belirlendi.



Yaklaşık 15 günlük süre boyunca devam edecek yapım çalışmaları, Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın inşaatının tamamlanması için önem taşıyor.



Sürücüler Alternatif Güzergahları Kullanmalı



AKOM, sürücülerin belirtilen tarih ve saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini önemle hatırlattı.



Ankara Yolu'ndan 1. Organize istikametine gitmek isteyen sürücülerin önceden alternatif güzergah planlaması yapmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelere dikkat etmeleri istendi.





Marangozlar Köprülü Kavşağı Projesi Devam Ediyor



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Marangozlar Köprülü Kavşağı projesi kapsamında gerçekleştirilecek bu çalışma, Marangozlar Köprüsü'nün tamamlanması için kritik bir aşama oluşturuyor.



15 günlük sürenin sonunda yolun trafiğe açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım akışının daha düzenli hale geleceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi