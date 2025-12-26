GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de

Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2026'da 1101 lira olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

