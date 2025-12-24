CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 24 Aralık 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

24 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)
Gram (24 Ayar): Alış 6.206,28 ₺ – Satış 6.348,20 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.688,52 ₺ – Satış 5.871,32 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.686,20 ₺ – Satış 5.748,73 ₺
18 Ayar: Alış 4.297,95 ₺ – Satış 4.727,74 ₺
14 Ayar: Alış 3.493,92 ₺ – Satış 3.687,63 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 41.423,59 ₺ – Satış 42.323,87 ₺
Ata Beşli: Alış 204.271,11 ₺ – Satış 211.244,47 ₺
Reşat: Alış 40.837,74 ₺ – Satış 43.236,20 ₺
Hamit: Alış 40.834,11 ₺ – Satış 43.245,92 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.966,61 ₺ – Satış 10.352,18 ₺
Yarım: Alış 19.901,21 ₺ – Satış 20.685,66 ₺
Teklik (Tam): Alış 39.801,35 ₺ – Satış 41.244,62 ₺
Gremse (2,5'luk): Alış 99.690,09 ₺ – Satış 102.823,74 ₺
Gremse Beşli: Alış 198.588,59 ₺ – Satış 210.356,04 ₺
