GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,95
EURO
50,49
STERLİN
58,12
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
EKONOMİ Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 192 milyar doları aştı!

Merkez Bankası toplam rezervleri 192 milyar doları aştı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 759 milyon artarak 79 milyar 410 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Aralık'ta 78 milyar 651 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 750 milyon dolar artışla 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 190 milyar 805 milyon dolardan 192 milyar 312 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER