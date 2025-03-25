KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1252 Esas

İLAN

DAVALI : NURGÜL KILIÇ ( T.C 49879425682) MUSTAFA VE HAVVA'DAN OLMA, 01/03/1984 DOĞUMLU.

Mahkememiz dosyasından aldırılan 28/10/2024 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmının Nurgül Kılıç'a ilanen tebliğidir.

" 4. SONUÇ VE KANAAT: Davaya konu Konya İli Meram İlçesi Çandır Mahallesi 27055 ada 14 parselde 1.651,33 m2 yüzölçümlü arsa 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16 . maddeleri ve ilgili Yönetmelik gereğince ; mevcut durumu, imar durumu, hissedar sayısı ve hisse oranları, en küçük hisseye ( 8,60 m2) isabet eden miktar ve cephe yönünden ifrazının mümkün olmadığı, hissedarlar arasında aynen taksiminin ivazlı veya ivazsız yapılamayacağı bu nedenle ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği kanaatine varılmıştır."

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN ihtar ve tebliğ olunur.