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GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman? GTA 6 Çıkış Tarihi Ertelenecek Mi? GTA 6 İNDİR

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman? GTA 6 Çıkış Tarihi Ertelenecek Mi? GTA 6 İNDİR
GTA 6, uzun bir bekleyişin ardından Rockstar’ın en popüler açık dünya aksiyon serisinin yeni oyunu olarak geri dönüyor. 80’ler temalı modern bir hikayeyle oyuncuları eski sokaklara götürmeye hazırlanan oyun, çıkış tarihiyle ilgili merakları da beraberinde getiriyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? Bu yazıda, oyunseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu soruya yanıt arıyoruz.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, Rockstar'ın en sevilen açık dünya aksiyon serisinin yeni halkası olarak geri dönüyor. 80'lerde geçen, 2006 tarihli ikonik oyun mekânlarını modern bir bakış açısıyla yeniden işleyen GTA 6, oyuncuları meşhur sokaklara geri götürmeye hazırlanıyor.

11 yıl aranın ardından, GTA 5'ten sonra Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyunuyla karşılaşacağımızı öğrenmek uzun süredir beklenen bir haberdi. 2023 Aralık ayında paylaşılan GTA 6 fragmanı, yeni bir maceranın habercisi oldu. Ancak fragmanın ardından Rockstar, oyunla ilgili yeni materyal sunmadı ve hayranlar, fragman üzerinden sayısız teori üretmeye başladı. Şu anda herkesin kafasında ise tek bir soru var: GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

GTA 6'nın çıkış tarihi, tam olarak netleşmiş değil, ancak Rockstar, oyunun 2025 sonbaharında çıkacağını belirtiyor. Daha önce paylaşılan fragmanda yalnızca "2025” ifadesi yer almıştı, bu nedenle tarih netleşmemiş olsa da, şanslı sayılabiliriz. Ayrıca, Take-Two'nun 2023 yılındaki mali raporunda da, GTA 6'nın 2025 sonbaharında çıkacağı belirtilmişti.

Bir dönem Kotaku, GTA 6'nın çıkışının 2026'ya ertelenebileceğini öne sürmüştü, fakat daha sonra bu iddiadan geri adım atıldı. Eski Rockstar geliştiricisi Obbe Vermeij, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, "Rockstar, büyük ihtimalle Mayıs 2025'e kadar oyun hakkında net bir çıkış tarihi veremeyecek" ifadelerini kullandı.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ertelenecek Mi?

Vermeij'in açıklaması, GTA 4'teki deneyiminden kaynaklanıyor. Rockstar, GTA 4'ün çıkışına sadece 4 ay kala oyunun geliştirilme sürecini başlatmıştı ve asıl çıkış tarihini o dönemde netleştirebilmişti. Vermeij, GTA 6'nın "rekabet olmadığı için” çok uzun süre, belki de 10 yıl boyunca satabileceğini ve Rockstar'ın oyunun çıkışı konusunda %100 mutlu olana kadar erteleme yapabileceğini söyledi.

Rockstar, 2024 başlarında ofis içi çalışmaya haftada beş gün tam zamanlı olarak geri döndü. Bu, oyunun çıkışını yetiştirmek için ekstra bir çaba gerektirdiğini gösteriyor. Ancak, bazı geliştiriciler, yoğun çalışma temposunun ve kesintisiz iş yükünün, tecrübeli geliştiricilerin işten ayrılmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili kesin bir yanıt vermek şu an için zor. Ancak büyük bir aksilik olmazsa, oyun 2025 sonbaharında oyuncularla buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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