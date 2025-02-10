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Fatih Fetihler Sultanı dizisiyle gündeme geldi! İshak Paşa kimdir? İshak Paşa Türk mü? İshak Paşa hain mi? İshak Paşa nasıl öldü?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Fatih Fetihler Sultanı dizisiyle gündeme geldi! İshak Paşa kimdir? İshak Paşa Türk mü? İshak Paşa hain mi? İshak Paşa nasıl öldü?
TRT’nin izlenme rekorları kıran dönem dizilerinden biri olan Fatih Fetihler Sultanı’nda ana karakterlerden biri olan İshak Paşa’nın kim olduğu merak ediliyor? İshak Paşa Türk mü devşirme mi? İshak Paşa nasıl öldü? İshak Paşa yabancı mı?

Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından biri olan İshak Paşa 3 padişiha hizmet ederek tarihte büyük iz bırakmıştır.  

3 padişaha hizmet etti!

İshak Paşa Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından biridir. Sultan II. Murat ve oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'e ömür boyu görev yapmış, 1451 yılında Anadolu Beylerbeyi olarak atanmış ve İstanbul'un fethine katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in saltanatı sırasında üç kez sadrazamlık yaparak Osmanlı'nın yönetiminde önemli bir isim olmuştur.

İshak Paşa Türk mü?

Fatih'ten sonra II. Bayezid döneminde devlet kademelerinde önemli roller üstlenmiştir. Selanik sancağı kendisine verilmiş ve 1487 yılında Selanik'te vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine cenazesi İnegöl'e getirilerek burada kendi yaptırdığı külliyeye tabi tutulmuştur. İshak Paşa Külliyesi, İnegöl'de Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak anılmaktadır. Tarihte İshak Paşa adıyla anılan birkaç Osmanlı devlet adamı bulunmaktadır. Bu nedenle bazen Amasyalı İshak Paşa ile karıştırılmaktadır. Ancak İnegöl'de gömülü olan ve İstanbul'un fethine katılan İshak Paşa Türk kökenlidir.

İshak Paşa hain mi?

İshak Paşa'nın Osmanlı yönetimindeki rolü sadece sadrazamlık ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda askeri ve idari alanda başarılarıyla da dikkat çekmişti. İstanbul'un fethi sırasında önemli memuriyetler üstlenmiş, fethin ardından yeni yönetim düzeninin oluşumunda etkili olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in merkeziyetçi yönetim anlayışını benimseyerek sistemin güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Hatice Halime Hatun ile evli olan İshak Paşa üç kez sadrazamlık yapmıştır. II. Bayezid döneminde de Selanik Sancakbeyi olarak görevlendirilmesi, onun Osmanlı yönetiminde ne kadar güvenilir bir devlet adamı olduğunu gösterir. Osmanlı devlet adamlarından bazıları hainlikle suçlanarak öldürülmüştür. İshak Paşa hain listesine girenlerden değildi. 

İshak Paşa nasıl öldü?

Padişah 2. Beyazıt 1482'de İshak Paşa'yı görevinden azletti. İshak Paşa son yıllarını Selanik'te geçirdi ve 1487'de orada öldü.

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