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KRAL KAYBEDERSE konusu ne? Oyuncuları kim? Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?

KRAL KAYBEDERSE konusu ne? Oyuncuları kim? Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin iddialı yapımı Kral Kaybederse, ilk bölümüyle ekranlara güçlü bir giriş yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Güçlü Kadro ve Etkileyici Hikaye

OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Senaryosu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınan dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz yer alıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Kral Kaybederse'nin Konusu

Dizi, kibirli ve başarılı bir adamın hayatındaki çarpıcı değişimi konu alıyor. Kenan Baran, gücün zirvesinde bir hayat sürerken beklenmedik olaylarla sarsılır ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Evli olmasına rağmen gizli bir ilişki yaşayan Kenan'ın hayatı, eşi Handan'ın şüpheleri ve gerçekleri ortaya çıkarmak istemesiyle altüst olur.

Öte yandan, maddi zorluklarla mücadele eden Fadi, Kenan'ın çalıştığı mekânda iş bulur ve onun hayatına hayranlıkla bakmaya başlar. Fadi için Kenan adeta bir "kral"dır. Ancak zamanla olaylar farklı bir yöne evrilecektir.

İlk Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin ilk bölümünde, Kenan'ın gizli ilişkisi ortaya çıkma noktasına gelirken, Handan'ın şüpheleri giderek artar. Özlem'in desteğini alan Handan, Kenan'ın sadakatini sorgulamaya başlar. Bu sırada, Fadi ve Kenan'ın yolları kesişir.

Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kral Kaybederse, her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Dizinin ikinci bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yeni tanıtımda, Handan'ın Kenan'ı kaybetmekten korktuğunu itiraf etmesi ve Özlem'in aşkından vazgeçmemesi dikkat çekiyor.

Kral Kaybederse'nin yeni bölümü, 18 Şubat Salı akşamı Star TV'de! Kaçırmayın!

Kaynak: Haber Merkezi

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