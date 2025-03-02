Böylesini yemediniz! Yumurtasız, üstü nar gibi kızaran pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi yapımı

Fırından yeni çıkmış, nefis kokusuyla herkesi cezbeden Ramazan pideleri, sahur ve iftar sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri haline geliyor. Çoğu kişi, bu geleneksel pideden almak için fırına yöneliyor. Ancak, evinizde de bu leziz pideleri hazırlamak mümkün. İşte üstü mis gibi kızaran, nar gibi pişmiş Ramazan pidesinin tarifi.

Ramazan ayında fırınlarda özel olarak pişirilen pideler, sofraların vazgeçilmezi haline gelir. Yumuşacık hamuru, üzerindeki susam ve çörek otuyla süslenerek sıcak servis edilen pideler, hem sahurda hem de iftarda tercih edilen lezzetlerden biridir. Ancak, bu nefis pideleri evde de hazırlamak mümkün.

Ev yapımı Ramazan pidesi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunar. Fırından alınan pidelerden daha taze ve daha hijyenik olabilir. Yumuşacık dokusu ve çıtır çıtır kabuğuyla, iftar sofralarınızda başrolü oynayacak bir lezzet sunar. Peki, fırından alınan pideler gibi harika bir Ramazan pidesi yapmak için neler yapmalıyız?

Ramazan pidesinin hamurunu hazırlarken, istediğiniz kıvamı tutturmak için bazı önemli ipuçlarına dikkat etmelisiniz. Birçok kişi tariflerde yumurta kullanmadan pide hazırlasa da, nar gibi kızarmış bir sonuç elde etmek mümkün. Yumurta yerine süt, yoğurt, zeytinyağı veya pekmez kullanarak pidenizin dışını daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Yoğurdun içindeki asit ve sütün nemi, hamurun kıvamını ve dış yüzeyini etkileyerek pidenin harika bir dokusu olmasını sağlar. Yoğurt ve süt karışımını pideyi fırına vermeden önce üzerine sürmek, mükemmel bir sonuç verebilir.

Ayrıca, zeytinyağı kullanarak daha hafif ve lezzetli bir pide elde edebilirsiniz. Zeytinyağı, yumurta kullanmak istemeyenler için harika bir alternatiftir. Hem pidenizin tazeliği artar hem de lezzeti daha hafif olur.

İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve fırından alınmış gibi nefis bir Ramazan pidesi tarifi.

Malzemeler

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya (10 g) veya yarım paket yaş maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

Süt, pekmez veyahut zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Susam ve çörek otu

İlk olarak geniş bir yoğurma kabının içine ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı ekleyin. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyebilirsiniz. Ardından karışıma unu az az ekleyerek yoğurmaya başlayın. Tuz ilave ederek yapışan bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini örtüp ılık bir ortamda mayalanmaya bırakın. Hamur şiştikten sonra şekil vererek fırın tepsisine koyun.

Hamurunuzu tepsiye yerleştirdikten sonra, yumurta yerine yoğurt, zeytinyağı ve sıvı yağı karıştırarak üzerine sürün. İsteğe bağlı olarak bir miktar pekmez de ekleyebilirsiniz. Karışımı pidenin üzerine iyice yaydıktan sonra, fırını 220 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Pideyi 15-20 dakika boyunca pişirin. Üzeri altın rengini alıp kızardığında, fırından çıkarın ve 10 dakika kadar dinlendirin. Çıtır çıtır Ramazan pideniz servise hazır!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi