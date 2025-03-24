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Domates Soslu Köfteli Spagetti Tarifi: Hem Doyurucu Hem Lezzetli

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Domates Soslu Köfteli Spagetti Tarifi: Hem Doyurucu Hem Lezzetli

Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve doyurucu bir ana yemek arıyorsanız, domates soslu, parmesanlı ve köfteli spagetti tarifini mutlaka denemelisiniz! İşte Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, sevdiklerinizle keyifli sofralar kurmanıza yardımcı olacak bu enfes tarifin tüm detayları.

Tarif Bilgileri:

  • Servis: 4 kişilik

  • Hazırlama Süresi: 30 dakika

  • Pişirme Süresi: 10 dakika + 10 dakika

Malzemeler:

Köfte İçin:

  • 300 gr orta yağlı dana kıyma

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 küçük kuru soğan (rendedilmiş)

  • 3-4 dal maydanoz (ince doğranmış)

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Domatesli Sos İçin:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 400 gr ev yapımı domates sosu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

Makarnaya:

  • 1 paket spagetti makarna

  • 4 litre su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan

  • 8-9 dal maydanoz veya fesleğen (ince doğranmış)

Yapılışı:

  1. Köfteleri Hazırlayın:

    • Köfte malzemelerini geniş bir kaba alın ve iyice yoğurun.

    • Karışımdan bilye büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

    • Airfryer veya fırında, 180°C'de yaklaşık 25 dakika pişirin. Köfteler altın rengi olana kadar pişirin.

  2. Domates Sosunu Hazırlayın:

    • Zeytinyağını ve tereyağını wok tavaya alın.

    • Sarımsağı ekleyip kısık ateşte aromasını bırakana kadar çevirin.

    • Domates sosu, baharatlar ve tuzu ekleyip, sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

    • Kızarmış köfteleri ve kekikleri sosa ekleyin, 2-3 dakika daha pişirin.

  3. Makarnayı Haşlayın:

    • Büyük bir tencereye suyu alın ve kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyin.

    • Paketin üzerindeki talimata göre, makarnayı al dente olacak şekilde haşlayın.

    • Haşlanan makarnanın suyundan 1 su bardağı kadarını ayırın, makarnayı süzün.

  4. Makarna ve Sosu Birleştirin:

    • Domates sosunu tekrar ocağa alıp kısık ateşe getirin.

    • Haşladığınız makarnayı, kenara ayırdığınız makarna suyu ve rendelenmiş parmesanı ekleyin.

    • Alttan üste doğru karıştırarak, sosu makarnaya iyice yedirin. 2-3 dakika sonra ocağı kapatın.

  5. Servis Edin:

    • Makarnayı tabaklara paylaştırın.

    • Üzerine rendelenmiş parmesan ve doğranmış maydanoz veya fesleğen serpiştirerek servis yapın.

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