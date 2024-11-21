AB’den “Gazze’deki mağdurların çoğunu çocuklar oluşturuyor’’ açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Gazze başta olmak üzere Filistin’deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor.“ dedi.
Ürdün Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından Borrell'e uluslararası siyasetteki rolü nedeniyle fahri doktora unvanı verildi.
Üniversitedeki törende konuşan Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "bunu çocuklara ve onların geleceklerine açılmış bir savaş" olarak nitelendirdi.
"Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." ifadesini kullanan Borrell, uluslararası insan haklarının apaçık ihlal edilerek her gün onlarca çocuğun öldürüldüğünü hatırlattı.
Borrell, barışın sağlanması için yasa dışı işgallere, katliamlara ve masum insanlara uygulanan açlık politikasına son verilmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda kapsamlı ve tarafsız bir soruşturmanın da son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Josep Borrell ayrıca giderek kutuplaşan dünyada ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve anlayış köprülerinin kurulması çağrısında bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”