ANMEG VAKFI’ndan AK Parti Selçuklu teşkilatına ziyaret
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Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığına seçilen Arif Bağcı ve parti teşkilatını ziyaret etti.
Ziyarette Anmeg Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Başkan vekili Mustafa Tatlısu, Mütevelliler Nurettin Bay, İlker Özkan ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı hazır bulundu.
Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Başkan Özer ve beraberindeki heyet Bağcı'ya başarılar diledi. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı'da Ak Parti'nin gönüllere girdiğini ve bu süreçte de aynı anlayış ve azimle hizmet edeceklerini söyledi.
Bağcı ziyaret için Anmeg yöneticilerine teşekkür etti.
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