Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü; 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Diyarbakır’da anlaşmalı boşandığı eşi Sevda Meşe (34) ve yanındaki Mehmet Sadıç’ı (50) öldüren Adem Meşe (35) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın iki kardeşinin ise ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

Olay, 1 Nisan 2024'te öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212'inci Sokak'ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Adem Meşe, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç'ı, takip etti. Adem Meşe, 212'nci sokakta bulunan eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti. Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Meşe ve Sadıç'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Meşe'nin yakalanması için çalışma başattı. Adem Meşe'nin kent merkezinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adem Meşe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME, 8'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Adem M. ile kardeşleri Abdullah ve Mahmut M. hakkında hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, maktul Sevda Meşe ile sanık Adem Meşe'nin yaklaşık 10 yıl evli kaldıkları ve bu evlilikten 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi. Çiftin 1 Nisan 2024'te anlaşmalı boşandığı belirtilen iddianamede, "Boşanmanın gerçekleştiği gün adliye çıkışında Adem Meşe, ticari taksiyle boşandığı eski eşi Sevda Meşe ile birlikte yaşadığı Mehmet Sadıç'ın Bağlar ilçesindeki ikametine doğru gitmiştir. Ardından Mahmut, Abdullah ve yeğeni Bedirhan Meşe de aynı adrese gitmiştir. Tüm şüpheliler aynı araçta beklemiştir. İkametlerine doğru giden Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'a şüpheliler Adem Meşe ve yeğeni Bedirhan Meşe, birden fazla kez ateş etmiştir. Abdullah ve Mahmut Meşe olay yerinde bulunan araçlarıyla Adem Meşe'yi alarak uzaklaşmıştır. Şüphelilerden Bedirhan Meşe de araca binmeden olay yerinden uzaklaşmıştır” denildi.

Olaydan bir gün sonra tabancalarla güvenlik güçlerine teslim olan Adem Meşe ile yakalanan Abdullah ve Mahmut Meşe'nin tutuklandığı kaydedilen iddianamede, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bedirhan Meşe'nin dosyasının ayrıldığı ifade edildi. İddianamede, Adem ve yeğeni Bedirhan Meşe'nin Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ı tasarlayarak ve birlikte hareket ederek öldürdükleri, Mahmut ve Abdullah Meşe'nin de ‘Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulundukları' kaydedildi.

ADEM MEŞE İÇİN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, sanık Adem Meşe'nin ‘Tasarlayarak kasten öldürmek' ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanıklar Mahmut ve Abdullah Meşe'nin ise ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan her bir maktul için 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA