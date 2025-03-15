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Oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı
Kaldırıldığı hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart Perşembe günü hayatını kaybetti. Yurtsever için bugün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Yurtsever'in cenazesi törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazeye, ailesi, dostları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Şebnem Sönmez, Ahmet Kural, Binnur Kaya, Murat Cemcir, Cengiz Bozkurt gibi çok sayıda oyuncu arkadaşı ve seveni katıldı. Taziyeleri Şinasi Yurtsever'in annesi ve eşi kabul etti. Yurtsever'in naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Şinasi Yurtsever Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

'ÇOK ERKEN KAYBETTİK'

Oyuncu Tuna Kırlı, "Çok erken kaybettik. Bunun için çok mutsuzuz. Çocuk gibi insandı. Başka da bir şey denmez" dedi. Oyuncu Haki Biçici, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Çok tatlı bir arkadaşımızı kaybettik. Çok değerli bir sanatçımızdı. Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

Semih Erden ise, "Başımız sağ olsun. Çok sevdiğimiz bir dostumuzu kaybettik. Ani gitmesi çok üzücü oldu bizim için. Bunu öğrendiğimde şahsen çok üzüldüm. Başta ailesinin olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Çok zor bir süreç. Ama sonuçta buna alışmamız gerekiyor. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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