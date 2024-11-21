Anadolu kanalları çözüm bekliyor

Anadolu kanallarının kangrene dönmüş sorunları bir kez daha gündeme getirildi. Çok sayıda yayın kuruluşu temsilcisi taleplerini iletmek üzere Türksat’ta bir araya geldi.
Uzun yılardır Anadolu Televizyon kanallarının büyük bir sorunu hale gelen uydu ücretleri bir kez daha gündeme getirildi.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Anadolu Medya Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu, mütevelliler İlker Özkan, Nurettin Bay ve çok sayıda Anadolu basın temsilcileri Türksat'ta bir araya geldi.
Ziyarette Uydu ücretinin yüzde 50 düşürülmesi, ödemelerin TL cinsinden yapılması ve dalgalanmalara karşı kur sabitleme uygulamasının devam etmesi için Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile görüşüldü. Talepleri dinleyen Türksat Genel Müdürü Atalay, kanalların sorunlarını dinlediklerini ve çözüm için yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi.
Ziyaret sonrası Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan açıklama yaptı.
Burhan açıklamasında; Yerel kanalların ulusal kanallara aynı ücreti ödediğini, bir indirim olmazsa birçok kanalın kapanmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Burhan TÜRKSAT'ın yerel medyaya %50 indirim yapmasını talep ediyoruz dedi. Sinan Burhan kabulleri ve taleplerimizi dinlediği için Sayın TÜRKSAT Genel Müdürümüz Ahmet Hamdi Atalay'a teşekkür ederiz dedi.
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