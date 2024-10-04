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Konya Valiliği yeni adresi duyurdu! Füze denemeleri yapılacak

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Konya Valiliği yeni adresi duyurdu! Füze denemeleri yapılacak

Konya Valiliği önemli bir duyuru paylaştı. 

Millî Savunma Bakanlığı talebi doğrultusunda Tuz Gölü güneyinde, Aksaray sınırlarında kalan bölgede füze atış testleri yapılacak. 

Koordinatları paylaşılan bölge, füze atış testlerinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. 

Askeri Yasak Bölge!

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 20'nci maddesi gereğince, füze denemelerinin yapılacağı bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihler paylaşıldı. 

Patlama sesleri duyulabilir!

Füze atış denemeleri sırasında yaşanan patlamaların sesleri Konya'dan da duyulabilir.  Yapılan duyuruya göre deneme atışları 11 Ekim'e kadar devam edecek. 

İşte füze denemesi yapılacak alanın koordinatları:

Kaynak: Haber Merkezi

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