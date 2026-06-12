T.C.

KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/662 Esas

İLAN

Davacı VELİ TÖREN ( T.C. NO: 447**88) tarafından Konya ili, Meram İlçesi Dere Mah. 42376 ada, 3 parsel , (8.999,85 m²) taşınmazın TMK 713/2 m. uyarınca olağanüstü zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle adına tescili talep edilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin veya tescile engel bir durumu olduğunu ileri sürenlerin, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin yukarıda belirtilen dosya numarasına yazılı olarak itiraz etmeleri veya dava açmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde geçerli bir itiraz olmadığı takdirde, zilyetlik iddiası ispatlandığı takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.