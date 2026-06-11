Konya’da binlerce insanın hayatına dokundu! Kazım Selek Hoca son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da uzun yıllar imamlık görevi yaparak binlerce insanın hayatına dokunan emekli din görevlisi Kazım Selek Hoca, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Kazım Selek Hoca'nın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selek Hoca, bugün Hakk'a yürüdü.
Duygusal anlar yaşandı
Merhum Kazım Selek Hoca için Musalla Halkabî Köşk Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını, oğlu ve İslami Değerleri Tanıtma Vakfı Başkanı Mustafa Selek Hoca kıldırdı. Oğlunun gözyaşları içerisinde kıldırdığı cenaze namazında duygusal anlar yaşandı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine Selek Hoca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlanan Kazım Selek Hoca, cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.
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