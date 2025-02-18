Meram Belediyesinden kiralık gayrimenkuller

T.C

MERAM BELEDİYE'SİNDEN

GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI



1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Mülkiyeti/Hüküm ve tasarrufu, Meram Belediyesine ait, aşağıdaki listede bilgileri verilen gayrimenkullerin tamamı (birlikte olarak), 10 (on) yıl müddetle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.



S.NO ADRES CİNSİ ADA/ PARSEL M² YILLIK KİRA MUHAMM. BEDEL (KDV HARİÇ) KİRA SÜRESİ ÖDEME ŞEKLİ 1 Sahibiata Mh. Eşrefoğlu No:15 Gayrimenkul 41641/3 338 ₺4,200,000.00 10 YIL PEŞİN 2 Sahibiata Mh. Eşrefoğlu No:17 Gayrimenkul 41641/3 399 3 Sahibiata Mh. İbni Bibi No:3 Gayrimenkul 41641/3 1169 4 Sahibiata Mh. İbni Bibi No:5 Gayrimenkul 41641/3 506 5 Sahibiata Mh. Bulgurcu Sk. No:6/1 Gayrimenkul 41641/3 94.21 6 Sahibiata Mh. Bulgurcu Sk. No:6 Gayrimenkul 41641/3 181.47 7 Sahibiata Mh. Eşrefoğlu No:39 Gayrimenkul 41641/3 442.36



2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV hariç 5.000,00 TL (Beşbintürklirası) karşılığında temin edilebilir.

3-İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale 26/02/2025 Çarşamba günü saat 15.15'de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni'nce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

4-Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:

Gayrimenkullerin 2025 yılı yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 4.200.000,00-TL (DörtmilyonikiyüzbinTükLirası) dir.

Geçici teminat miktarı; on yıllık kira bedeli olan 42.000.000,00-TL (Kırkikimilyon)'nin % 3 ü olan 1.260.000,00-TL (BirmilyonikiyüzaltmışbinTürkLirası) ‘dir.

5-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

A-Gerçek kişiler için:

1-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

2-Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi,

4-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi,

5-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

6- Gayrimenkulün görüldüğüne dair belge,

7-Meram Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,







B-Tüzel kişiler için:

1-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı

2- Geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi,

3-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi aslı.

4-2025 yılı içerisinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi aslı

5-Noter onaylı imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,

6-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

7-Gayrimenkulün görüldüğüne dair belge,

8-Meram Belediyesi'ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,



İsteklilerin 25.02.2025 Salı günü mesai bitimine kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

