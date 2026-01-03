Venezuela olağanüstü hal ilan etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkede olağanüstü hal ilan eden bir kararname yayımladı. Venezuela yönetimi, halkı, orduyu ve polisi topyekun bir seferberliğe çağırdı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve tüm ulusal savunma planlarının devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

Bakan, son saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia ederek, başkent Caracas'ın merkezi dahil olmak üzere yerleşim yerlerinin, sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını belirtti. Bu saldırının amacının, Venezuela'nın başta petrolü ve madenleri olmak üzere stratejik kaynaklarına el koymak ve zor yoluyla ulusun siyasi bağımsızlığının kırılmak istendiğine dikkati çekti.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'nın yönetim sistemini değiştirmeye yönelik her türlü girişimin, geçmişte olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirten Venezuela yönetimi; halkı, orduyu ve polisi topyekun bir seferberliğe çağırırken, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak ABD hükümetinin sorumlu tutulmasını talep edeceğini bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in açıklamasının tamamı:

Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut yönetimi tarafından Venezuela topraklarına ve halkına karşı gerçekleştirilen son derece ağır askeri saldırıyı uluslararası toplum nezdinde reddeder, kınar ve teşhir eder. Cumhuriyetin başkenti Karakas'ta yer alan sivil ve askeri bölgeler ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerindeki hedeflere yönelik bu saldırı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle egemenliğe saygı, devletlerin hukuki eşitliği ve güç kullanımının yasaklanmasını düzenleyen 1 ve 2. maddelerinin açık bir ihlalidir. Bu saldırı, özellikle Latin Amerika ve Karayipler olmak üzere uluslararası barış ve istikrarı tehdit etmekte, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde riske atmaktadır.

Bu saldırının amacı, Venezuela'nın başta petrolü ve madenleri olmak üzere stratejik kaynaklarına el koymak ve zor yoluyla ulusun siyasi bağımsızlığını kırmaktır. Bunu başaramayacaklardır. İki yüz yılı aşkın bağımsızlık tarihine sahip Venezuela halkı ve meşru hükümeti, egemenliği ve kendi kaderini tayin etme hakkını savunma konusunda kararlıdır. Cumhuriyetçi yönetim biçimini yıkmayı ve "rejim değişikliği” dayatmayı amaçlayan, faşist oligarşiyle iş birliği içindeki bu sömürgeci savaş girişimi, önceki tüm girişimler gibi başarısızlığa uğrayacaktır.

1811'den bu yana Venezuela, imparatorluklarla yüzleşmiş ve onları yenmiştir. 1902'de yabancı güçler kıyılarımızı bombaladığında, Devlet Başkanı Cipriano Castro şu sözleri söylemişti: "Yabancının küstah ayağı, vatanın kutsal toprağını kirletti.” Bugün de Bolívar'ın, Miranda'nın ve kurtarıcılarımızın moraliyle Venezuela halkı, emperyal saldırı karşısında bağımsızlığını savunmak için yeniden ayağa kalkmaktadır.

Seferberlik çağrısı

Bolivarcı Hükümet, ülkedeki tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya ve bu emperyalist saldırıyı kınamaya çağırmaktadır. Venezuela halkı ile Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler, halk-asker-polis tam uyumu içinde, egemenliği ve barışı güvence altına almak üzere sahada konuşlanmıştır. Eş zamanlı olarak Bolivarcı Barış Diplomasisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri, CELAC ve Bağlantısızlar Hareketi nezdinde gerekli başvuruları yapacak; ABD hükümetinin kınanmasını ve hesap vermesini talep edecektir.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Anayasası, Olağanüstü Hâller Hakkında Organik Yasa ve Ulusun Güvenliği Hakkında Organik Yasa çerçevesinde, uygun zaman ve koşullarda uygulanmak üzere tüm ulusal savunma planlarını devreye sokmuştur.

Bu kapsamda Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülke genelinde Dış Tehdit Nedeniyle Olağanüstü Hâl ilan eden kararnameyi imzalamış ve uygulanmasını emretmiştir. Amaç; halkın haklarını korumak, cumhuriyet kurumlarının kesintisiz işleyişini sağlamak ve derhâl silahlı mücadeleye geçmektir. Tüm ülke, bu emperyalist saldırıyı yenilgiye uğratmak için seferber olmalıdır.

Aynı şekilde, Ulusun Bütüncül Savunması Komutanlığı ile ülkenin tüm eyalet ve belediyelerinde Bütüncül Savunma Yönlendirme Organlarının derhâl konuşlandırılması talimatı verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca Venezuela, halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak için meşru müdafaa hakkını saklı tutmaktadır. Latin Amerika, Karayipler ve dünya halklarını ve hükümetlerini bu emperyal saldırıya karşı aktif dayanışma için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Yüce Komutan Hugo Chávez Frías'ın ifade ettiği gibi:

"Yeni zorluklar karşısında, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, tüm yurtseverlerin cevabı birlik, mücadele, savaş ve zaferdir.

Kaynak: Haber Merkezi