21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir? 21 Ekim neden kutlanır?
21 Ekim tarihi için takvimlerde bir not var.
Dünya Gazeteciler Günü olarak işaretlenen günün geçmişi ise ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk yayınını gerçekleştirmesine dayandırılıyor.
Takvimde 3 ayrı tarih işaretli!
Gazetecilere ithaf edilen üç önemli gün var. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 24 Temmuz sansürün kaldırılmasının yıl dönümü ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü… 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860'ta ilk yayınını gerçekleştirmesine dayandırılıyor.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Gerek gazeteciler gerekse akademik çevrelerin yaptığı araştırmada 21 Ekim tarihine dair önemli bir kaynağa ulaşılamadığı görülüyor. Medya sektörünün temsilcilerinin büyük çoğunluğu da sadece 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kabul ederek kutluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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