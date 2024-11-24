Başkentray bir günde 94 bin yolcu taşıyarak rekor kırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Başkentray, 20 Kasım tarihinde 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcu taşıdı“ dedi.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray'ın tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, "20 Kasım'da Ankara'da Başkentray 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcumuza hizmet verdi" ifadelerini kullandı.
TCDD Taşımacılık AŞ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Uraloğlu,
"Ankara'daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme, rekorları da beraberinde getiriyor" dedi.
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