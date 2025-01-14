Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğu devam edecek mi? Olayda yeni gelişme
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğa itiraz talebi reddedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.
İTİRAZA RET
Durmaz'ın avukatı, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.
İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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