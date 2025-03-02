Konya’da yaşayan Trabzonlular Trabzonspor kafilesini havaalanında coşkuyla karşıladı
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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, bugün Konya’ya ulaştı. Havaalanında, Konya’da yaşayan Trabzonlular kafileyi karşıladı.
Süper Lig'in zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Konya'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililer, Konya'daki maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor kafilesi, Konya'ya iniş yaptıktan sonra, şehirdeki Trabzonlular tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili takıma olan sevgilerini ve desteklerini göstermek isteyen Trabzonlular, havaalanını adeta doldurdu.
Bu anlamlı karşılama, Trabzonspor'un Konya'daki maç öncesinde moral kaynağı oldu.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları devam eden Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, tedavilerinin sürdüğü için kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un Konyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan"
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