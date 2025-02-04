MGK Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Mersin Valiliğine Göç İdaresi başkanı Atilla Toros, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Ali Hamza Pehlivan atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Mersin Valiliğine Göç İdaresi başkanı Atilla Toros, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Ali Hamza Pehlivan atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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