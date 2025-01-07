Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 17 AGF 490 plakalı motosiklet, Zafer Caddesi'nden çıkış yapan G.Ç. idaresindeki 22 EV 8371 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, devrilen motosikletten düşen kasksız sürücü H.Ç. ve arkasındaki B.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA