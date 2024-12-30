Silahlı terör örgütüne yönelik DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi