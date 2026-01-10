Konya’da bugün vefat edenler 10 Ocak 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SÜLEYMAN KAYA
|
SARIKAYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞE AYDOĞMUŞ
|
HADİM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
İBRAHİM ERCAN
|
DİYARBAKIR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
RECEP ÇAKICI
|
BULGARYA
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
HAMDİ ÇOLAK
|
KAZANLI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HİDAYET TUZLU
|
EREĞLİ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SITTİK İREŞ
|
OBRUK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
TEVFİK SUMAK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SERVET ÖRKEN
|
SEÇME
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
RECEP ÇAKIR
|
SEYİTGAZİ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
İSMET YEDİAĞLI
|
SİLLE
|
SİLLE MEZARLIĞI
|
YAĞMUR TAŞKIN
|
TEPEBAŞI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞEGÜL SAYGICI
|
ÇUMRA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET TEPE
|
DERE
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
MEMİŞ DOĞAN
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
YUSUF KEKLİK
|
Y.ÇİĞİL
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi