KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 10 Ocak 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 10 Ocak 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 10 Ocak 2026 Cumartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

SÜLEYMAN KAYA

SARIKAYA
10-05-1972

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE AYDOĞMUŞ

HADİM
01-10-1951

ÜÇLER MEZARLIĞI

İBRAHİM ERCAN

DİYARBAKIR
01-09-1953

YAZIR MEZARLIĞI

RECEP ÇAKICI

BULGARYA
01-07-1944

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HAMDİ ÇOLAK

KAZANLI
05-02-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

HİDAYET TUZLU

EREĞLİ
10-11-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

SITTİK İREŞ

OBRUK
17-12-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

TEVFİK SUMAK

KONYA
28-02-1962

MUSALLA MEZARLIĞI

SERVET ÖRKEN

SEÇME
22-12-1942

HACIFETTAH MEZARLIĞI

RECEP ÇAKIR

SEYİTGAZİ
20-04-1957

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMET YEDİAĞLI

SİLLE
18-01-1945

SİLLE MEZARLIĞI

YAĞMUR TAŞKIN

TEPEBAŞI
09-08-2010

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞEGÜL SAYGICI

ÇUMRA
21-06-1977

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET TEPE

DERE
13-02-1947

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

MEMİŞ DOĞAN

KONYA
01-02-1934

YAZIR MEZARLIĞI

YUSUF KEKLİK

Y.ÇİĞİL
18-03-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

