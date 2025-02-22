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Konya’da bugün vefat edenler-22 Şubat

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler-22 Şubat
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Şubat 2025 Cumartesi günü vefat eden 23 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HASAN HÜSEYİN TEKGÖZ
 

KONYA
01-07-1951

HARMANCIK MEZARLIĞI

ABDULVAHAP KULCU
 

ÖZALP
01-01-1973

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

GÜLENDAM ÇAVUŞOĞLU
 

AKKİSE
01-01-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞERİFENUR BACAK
 

GÜVENÇ
14-02-1935

ARAPLAR MEZARLIĞI

UMUT GÜRBÜZ
 

KONYA
30-10-1983

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ALİ BEKMEZ
 

KONYA
12-11-1952

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAMİDİYE ALTAY
 

ORTAKIŞLA
29-04-1952

YAZIR MEZARLIĞI

SERVET DENİZ
 

SEBİLLER
03-03-1964

YAZIR MEZARLIĞI

KASIM GÜRHAN
 

ERUH
01-03-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET EMİN KONUŞ
 

KONYA
10-06-1963

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖTGÜN
 

AKVİRAN
16-07-1932

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HALİL BAYRAM
 

HADİM
07-04-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DURMUŞ AKKAVİM
 

CİVLER
03-03-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YUNUS EMRE DERE
 

MERAM
01-12-2006

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

KÜBRA SOBACI
 

ERMENEK
01-09-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

RAHİM SAYGUN
 

KONYA
10-10-1947

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE SARIOĞLAN
 

ELMASUN
01-01-1930

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA BÜYÜKKARA
 

KONYA
10-03-1954

ALİYENLER MEZARLIĞI

FATMA ŞİMŞEK
 

APASARAYLIK
13-05-1956

YAZIR MEZARLIĞI

ABDULLAH HAZER
 

FURUNLU
01-07-1943

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET PARTİGÖÇ
 

SEVİNÇ
04-03-1963

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYFER KAHVECİ
 

SÜRÜÇ
16-10-1962

ARAPLAR MEZARLIĞI

HASAN DOĞAN
 

AKKİSE
05-05-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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