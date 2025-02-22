Konya’da bugün vefat edenler-22 Şubat

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
HASAN HÜSEYİN TEKGÖZ
|
KONYA
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
ABDULVAHAP KULCU
|
ÖZALP
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
GÜLENDAM ÇAVUŞOĞLU
|
AKKİSE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ŞERİFENUR BACAK
|
GÜVENÇ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
UMUT GÜRBÜZ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ BEKMEZ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HAMİDİYE ALTAY
|
ORTAKIŞLA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SERVET DENİZ
|
SEBİLLER
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
KASIM GÜRHAN
|
ERUH
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET EMİN KONUŞ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÖTGÜN
|
AKVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HALİL BAYRAM
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
DURMUŞ AKKAVİM
|
CİVLER
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
YUNUS EMRE DERE
|
MERAM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
KÜBRA SOBACI
|
ERMENEK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAHİM SAYGUN
|
KONYA
|
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
|
ŞÜKRİYE SARIOĞLAN
|
ELMASUN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUSTAFA BÜYÜKKARA
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
FATMA ŞİMŞEK
|
APASARAYLIK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ABDULLAH HAZER
|
FURUNLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET PARTİGÖÇ
|
SEVİNÇ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYFER KAHVECİ
|
SÜRÜÇ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HASAN DOĞAN
|
AKKİSE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96