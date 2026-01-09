Konya’da olumsuz hava koşulları sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı
Konya’da dün etkili olan olumsuz hava şartları sonrası ilçelerde oluşan zararların belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Vali İbrahim Akın, Kadınhanı ilçesinde kriz masasında yapılan toplantıda sürece ilişkin kapsamlı bilgi aldı.
Başlatılan çalışmalar kapsamında Vali İbrahim Akın, hasar bulunan ilçelerle ilgili olarak Kadınhanı Kaymakamlığında kurulan kriz masasında yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda hasar tespit süreci, sahadaki mevcut durum, alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca ilçelerde yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin hazırlanan sunum, ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere değerlendirildi.
Toplantının ardından Kadınhanı ilçesinde zarar gören konutlarda incelemelerde bulunan Vali Akın, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi amacıyla tüm kurumların çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vali Akın, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
