Selçuklu Belediyesi SAGEM ile Aile yapısına katkı sağlıyor!

Selçuklu Belediyesi tarafından aile yapısını korumak ve bireyler arası ilişkileri güçlendirmek için faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) bu noktada Selçuklu Vizyonu ile sürdürdüğü örnek çalışmalarla takdir topluyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), "Sağlıklı ilişkiler ve huzurlu aile için yanınızdayız” sloganı ile evlilik öncesi danışmanlık, aile hukuku danışmanlığı, aile ve çift danışmanlığı, manevi danışmanlık ve oyun terapisi konularında ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunuyor. Memnuniyet oluşturan bu hizmetleri ile aile ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayan merkez, açıldığı günden bu yana her yaştan aile bireyini kapsayıcı seminerlerle Selçuklu Belediyesi'nin aileyi önceleyen büyük projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Bu vizyonla 2024 yılında başlayan ve her biri ayrı bir öneme sahip "Çocukla İletişim ve Çiftler Arasında Etkili İletişim”, "Etkili Danışmanlık Hizmetleri”, "Çocuklarda Sınırlar ve Mahremiyet", "Ergenlik Dönemini Anlamak” konulu seminerle aile bireylerini buluşturdu.

Başkan Pekyatırmacı: " SAGEM ile aile yapısının güçlenmesine katkı sağlıyoruz”

Toplumun en önemli yapı dinamiği olan aileyi güçlendirmek, korumak adına SAGEM'in Selçuklu Belediyesi'nin vizyon projelerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı önemli bir hedef olarak gördüklerini ve SAGEM ile bu doğrultuda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı” olarak ilan edildi. Bizler de huzurlu bir toplumun ancak güçlü bir aile yapısı ile sağlanabileceğini düşünüyor ve bu doğrultuda "Güçlü Aile Güçlü Toplum” anlayışla çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Aileyi merkeze alan bu önemli projeyi Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Müftülüğü, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi ile iş birliği içinde yürütüyoruz. Yarınlara güvenle bakabilmenin, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın temel şartının "Güçlü Aile Güçlü Toplum” anlayışından geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden aile kurumunu önemsiyor ve SAGEM ile aile yapısını güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda alanında uzman danışmanlarımız eşliğinde aile yapısını tehdit eden unsurların ve aile içerisindeki iletişim problemlerinin önlenmesine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyoruz. Tabi tüm bu çalışmaların yanı sıra ailelere ve çiftlere yönelik aile içi iletişimi güçlendirme, sorunlara çözüm bulma ve hayata rehberlik edecek yeni bakış açıları kazanmak amacıyla hemşehrilerimizin yoğun katılımları ile farklı konularda eğitim semineri de düzenliyoruz. Hizmet vermeye başladığımız zamandan bu yana her biri aile yapısına ayrı katkı sağlayacak geniş katılımlı dört seminerle ailelerimizi buluşturduk ve 1389 danışanla bugüne kadar 5 binin üzerinde seans gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizin ve görüşmelerin aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, emeği geçen danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Seminerlere ve seanslara yoğun ilgi göstererek bizleri memnun eden vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak: Haber Merkezi