Hindistan son 123 yılın en sıcak ekim ayını yaşadı
Hindistan’da, son 123 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise bu sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü bildirdi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mohapatra, geçmişte ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise ortalama sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü belirtti.
Mohapatra, kuzeybatıda sıcaklıkların en az iki hafta boyunca normalin 2-5 derece üstünde seyre
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